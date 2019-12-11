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11 декабря, источник: Sportmail.ru

Любитель заявился на турнир ITF и проиграл со счетом 0:6, 0:6 (видео)

На этот матч принимали ставки.

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Источник: Reuters

На турнире ITF в Дохе случился скандал. Для участия в квалификации заявился любитель из Украины Артем Бахмет. За 22 минуты он проиграл Криттину Коякулу из Таиланда со счетом 0:6, 0:6. Причем украинский теннисист за это время не выиграл ни одного очка.

Об уровне игры Бахмета можно судить по этому видео.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Как человек, который, похоже, никогда до этого не держал ракетку в руках, попадает на турнир ITF с призовым фондом в 15 тысяч долларов?» — удивилась пользователь твиттера с никнеймом Harry.

При этом на матч Бахмета в букмекерских конторах принимались ставки. Сам теннисист не числится в рейтинг-листе Украины.

Илья Андреев

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