Любитель заявился на турнир ITF и проиграл со счетом 0:6, 0:6 (видео)

На турнире ITF в Дохе случился скандал. Для участия в квалификации заявился любитель из Украины Артем Бахмет. За 22 минуты он проиграл Криттину Коякулу из Таиланда со счетом 0:6, 0:6. Причем украинский теннисист за это время не выиграл ни одного очка.



Об уровне игры Бахмета можно судить по этому видео.