Любитель заявился на турнир ITF и проиграл со счетом 0:6, 0:6 (видео)
На этот матч принимали ставки.
На этот матч принимали ставки.
На турнире ITF в Дохе случился скандал. Для участия в квалификации заявился любитель из Украины Артем Бахмет. За 22 минуты он проиграл Криттину Коякулу из Таиланда со счетом 0:6, 0:6. Причем украинский теннисист за это время не выиграл ни одного очка.
Об уровне игры Бахмета можно судить по этому видео.
«Как человек, который, похоже, никогда до этого не держал ракетку в руках, попадает на турнир ITF с призовым фондом в 15 тысяч долларов?» — удивилась пользователь твиттера с никнеймом Harry.
При этом на матч Бахмета в букмекерских конторах принимались ставки. Сам теннисист не числится в
Илья Андреев