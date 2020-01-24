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18:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Надаль случайно попал мячом в голову девочке у сетки (видео)

Но все закончилось хорошо.

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Источник: Reuters

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль пережи неприятный момент в матче второго круга Australian Open против Федерико Дельбониса. В третьем сете испанец атаковал с форхенда и попал в голову 13-летней боллгерл.

Девочка жестом показала, что с ней все в порядке, но Рафа подошел к ней, чтобы удостовериться в этом на всякий случай. Надаль обменялся с ней парой слов и поцеловал в щеку.

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На интервью после матча испанского теннисиста спросили об этом моменте, и он признался, что сильно переживал за девочку, ведь удар пришелся прямо в голову.

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На следующий день Надаль встретился с девочкой и ее семьей после тренировки и подарил ей бейсболку с автографом. По его словам, он впервые так попал кому-то в голову за всю карьеру.

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В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Надаль сыграет с соотечественником Пабло Карреньо Бустой.

Илья Андреев

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