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11:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Самая сексуальная теннисистка мира отмечает день рождения (фото)

25 февраля день свой день рождения отмечает самая красивая теннисистка мира канадка Эжени Бушар. Спортсменке исполняется 26 лет.

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20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Эжени — финалистка Уимблдона, участница полуфиналов Открытого чемпионата Австралии и Ролан Гаррос. Канадка выступала на Олимпиаде-2016 и принимала участие в Итоговом турнире WTA в 2014 году. В ее активе одна победа на турнире WTA и 6 побед на турнирах ITF в одиночном разряде.

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