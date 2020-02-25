Самая сексуальная теннисистка мира отмечает день рождения (фото)

Эжени — финалистка Уимблдона, участница полуфиналов Открытого чемпионата Австралии и Ролан Гаррос. Канадка выступала на Олимпиаде-2016 и принимала участие в Итоговом турнире WTA в 2014 году. В ее активе одна победа на турнире WTA и 6 побед на турнирах ITF в одиночном разряде.