Самая сексуальная теннисистка мира отмечает день рождения (фото)
25 февраля день свой день рождения отмечает самая красивая теннисистка мира канадка Эжени Бушар. Спортсменке исполняется 26 лет.
25 февраля день свой день рождения отмечает самая красивая теннисистка мира канадка Эжени Бушар. Спортсменке исполняется 26 лет.
Эжени — финалистка Уимблдона, участница полуфиналов Открытого чемпионата Австралии и Ролан Гаррос. Канадка выступала на Олимпиаде-2016 и принимала участие в Итоговом турнире WTA в 2014 году. В ее активе одна победа на турнире WTA и 6 побед на турнирах ITF в одиночном разряде.