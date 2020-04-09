Федерер придумал новый челлендж — вызов приняли спортсмены и болельщики (видео)
Кроме ракетки тут нужна еще и шляпа.
Кроме ракетки тут нужна еще и шляпа.
Швейцарский теннисист Роджер Федерер запустил новый челлендж, который развлечет людей на домашнем карантине. Спортсмен попросил постучать мячом об стену и снять это на видео, не забыв при этом надеть шляпу.
На призыв Роджера сразу откликнулся Новак Джокович.
Многие спортсмены и простые болельщики также поддержали затею Федерера. Вот попытка полузащитника «Реала» Тони Крооса.
Знаменитая горнолыжница Линдси Вонн попробовала сыграть тяжелым мячом, и ей пришлось нелегко.
Доктор из
Интересно, что Федерер ответил многим болельщикам с записанными роликами, ретвитнув их на своей странице.
Илья Андреев