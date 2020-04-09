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16:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Федерер придумал новый челлендж — вызов приняли спортсмены и болельщики (видео)

Кроме ракетки тут нужна еще и шляпа.

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Источник: Reuters

Швейцарский теннисист Роджер Федерер запустил новый челлендж, который развлечет людей на домашнем карантине. Спортсмен попросил постучать мячом об стену и снять это на видео, не забыв при этом надеть шляпу.

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На призыв Роджера сразу откликнулся Новак Джокович.

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Многие спортсмены и простые болельщики также поддержали затею Федерера. Вот попытка полузащитника «Реала» Тони Крооса.

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Знаменитая горнолыжница Линдси Вонн попробовала сыграть тяжелым мячом, и ей пришлось нелегко.

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Доктор из Нью-Йорка тоже в игре!

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Интересно, что Федерер ответил многим болельщикам с записанными роликами, ретвитнув их на своей странице.

Илья Андреев

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