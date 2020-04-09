Федерер придумал новый челлендж — вызов приняли спортсмены и болельщики (видео)

Источник: Reuters

Швейцарский теннисист Роджер Федерер запустил новый челлендж, который развлечет людей на домашнем карантине. Спортсмен попросил постучать мячом об стену и снять это на видео, не забыв при этом надеть шляпу.

На призыв Роджера сразу откликнулся Новак Джокович.

Многие спортсмены и простые болельщики также поддержали затею Федерера. Вот попытка полузащитника «Реала» Тони Крооса.

Знаменитая горнолыжница Линдси Вонн попробовала сыграть тяжелым мячом, и ей пришлось нелегко.

Доктор из Нью-Йорка тоже в игре!