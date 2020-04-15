Касаткина с юмором оценила шансы сыграть в теннис в этом году (видео)
Новый ролик от Даши.
Новый ролик от Даши.
Российская теннисистка Дарья Касаткина обновила свой инстаграм. Спортсменка пошутила о шансах сыграть в теннис в этом сезоне, уронив выстроенную пирамиду из ракеток.
«Мои шансы поиграть в теннис в этом году», — иронично подписала Касаткина свой ролик.
Видео оценила Анастасия Павлюченкова, назвав Дарью «королевой тик-тока».
Ранее Касаткина показала, как скучает без тенниса в самоизоляции.
В рейтинге WTA 22-летняя теннисистка занимает 66-е место.
Илья Андреев