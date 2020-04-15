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15:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Касаткина с юмором оценила шансы сыграть в теннис в этом году (видео)

Новый ролик от Даши.

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Источник: РИА "Новости"

Российская теннисистка Дарья Касаткина обновила свой инстаграм. Спортсменка пошутила о шансах сыграть в теннис в этом сезоне, уронив выстроенную пирамиду из ракеток.

«Мои шансы поиграть в теннис в этом году», — иронично подписала Касаткина свой ролик.

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Видео оценила Анастасия Павлюченкова, назвав Дарью «королевой тик-тока».

Ранее Касаткина показала, как скучает без тенниса в самоизоляции.

Во время загрузки произошла ошибка.

В рейтинге WTA 22-летняя теннисистка занимает 66-е место.

Илья Андреев

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