Сыграть 4 ракетками одновременно — забавная пародия на челлендж Федерера (видео)
Джоковичу понравилось.
Джоковичу понравилось.
13-летняя теннисистка из Швейцарии Ялена Майер придумала пародию на челлендж Роджера Федерера.
Майер пошла дальше своего соотечественника и при помощи монтажа показала, как ей удается управляться с 4 ракетками одновременно.
Майер обыграла в видео стереотип, как женщинам удается справляться с несколькими делами в одно и то же время.
«Извините, парни», — шутливо подписала теннисистка свой ролик.
Видео понравилось Новаку Джоковичу, Майер ответила сербу в комментариях, что
Илья Андреев