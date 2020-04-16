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18:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Сыграть 4 ракетками одновременно — забавная пародия на челлендж Федерера (видео)

Джоковичу понравилось.

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Источник: Reuters

13-летняя теннисистка из Швейцарии Ялена Майер придумала пародию на челлендж Роджера Федерера. Экс-первая ракетка мира предложил всем записывать видео, стуча мячом об стену ракеткой.

Майер пошла дальше своего соотечественника и при помощи монтажа показала, как ей удается управляться с 4 ракетками одновременно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Майер обыграла в видео стереотип, как женщинам удается справляться с несколькими делами в одно и то же время.

«Извините, парни», — шутливо подписала теннисистка свой ролик.

Видео понравилось Новаку Джоковичу, Майер ответила сербу в комментариях, что по-прежнему болеет за него.

Илья Андреев

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