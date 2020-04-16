Сыграть 4 ракетками одновременно — забавная пародия на челлендж Федерера (видео)

13-летняя теннисистка из Швейцарии Ялена Майер придумала пародию на челлендж Роджера Федерера. Экс-первая ракетка мира предложил всем записывать видео, стуча мячом об стену ракеткой.



Майер пошла дальше своего соотечественника и при помощи монтажа показала, как ей удается управляться с 4 ракетками одновременно.