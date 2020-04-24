Жену известного теннисиста обвинили в распространении ложной информации о коронавирусе
Теория о вине технологии 5G все популярнее.
Теория о вине технологии 5G все популярнее.
Елену Джокович, жену первой ракетки мира Новака Джоковича, раскритиковали за конспирологический пост в инстаграме. Супруга теннисиста недавно поделилась с подписчиками роликом, в котором американский доктор Томас Кован рассказывал, что технология 5G помогает распространению коронавируса.
Пост набрал почти 100 тысяч просмотров и больше 1000 комментариев, Джокович обвиняли в распространении fake news. Инстаграм решил вмешаться, и видео было снабжено пометкой «ложная информация».
33-летняя Джокович позже ответила критикам, что не считает информацию в видео правдой или неправдой, но, разместив его, она проявила интерес к этой теме. Позже ролик был удален.
История стала скандальной еще и
Илья Андреев.