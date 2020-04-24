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14:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Жену известного теннисиста обвинили в распространении ложной информации о коронавирусе

Теория о вине технологии 5G все популярнее.

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Источник: Reuters

Елену Джокович, жену первой ракетки мира Новака Джоковича, раскритиковали за конспирологический пост в инстаграме. Супруга теннисиста недавно поделилась с подписчиками роликом, в котором американский доктор Томас Кован рассказывал, что технология 5G помогает распространению коронавируса.

Пост набрал почти 100 тысяч просмотров и больше 1000 комментариев, Джокович обвиняли в распространении fake news. Инстаграм решил вмешаться, и видео было снабжено пометкой «ложная информация».

Во время загрузки произошла ошибка.

33-летняя Джокович позже ответила критикам, что не считает информацию в видео правдой или неправдой, но, разместив его, она проявила интерес к этой теме. Позже ролик был удален.

История стала скандальной еще и из-за недавнего заявления Новака Джоковича о том, что он против обязательных прививок от коронавируса. Теннисист и ранее не раз говорил, что он в целом против вакцинации.

Илья Андреев.

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