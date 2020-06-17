Джокович зажег на вечеринке в Белграде (видео)
Новак танцует!
Новак танцует!
Первая ракетка мира Новак Джокович пригласил теннисистов, приехавших на турнир Adria Tour в Бедград, на вечеринку после окончания соревнования. В клубе на танцпол вместе с Джоковичем выходили Александр Зверев, Доминик Тим и другие теннисисты.
Adria Tour — неофициальный турнир, организованный Джоковичем, чтобы у
В вечеринке, куда были приглашены
Участники вечеринки не соблюдали общественную дистанцию, но в Сербии это не требуется, поскольку все ограничения отменили месяц назад.
Илья Андреев