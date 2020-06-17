Джокович зажег на вечеринке в Белграде (видео)

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Первая ракетка мира Новак Джокович пригласил теннисистов, приехавших на турнир Adria Tour в Бедград, на вечеринку после окончания соревнования. В клубе на танцпол вместе с Джоковичем выходили Александр Зверев, Доминик Тим и другие теннисисты.

Adria Tour — неофициальный турнир, организованный Джоковичем, чтобы у топ-теннисистов была практика, пока не вернутся официальные соревнования. В Белграде победил австриец Тим, следующий раунд турнира пройдет в хорватском Задаре 20—21 июня .



В вечеринке, куда были приглашены топ-теннисисты, участвовали и игроки баскетбольной сборной Сербии.