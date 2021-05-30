Ранний вылет Медведева, битва Рублева с Надалем и новые подвиги Карацева: что ждет российских теннисистов на «Ролан Гаррос»
Анонс главного грунтового турнира.
Анонс главного грунтового турнира.
2021 год начался для Даниила Медведева так же классно, как закончился прошлый. Его серия побед, в том числе над теннисистами из первой десятки, продолжалась вплоть до финала Australian Open, где он уступил только Новаку Джоковичу. Затем была победа на турнире в Марселе и прорыв на вторую строчку рейтинга ATP. Впервые с 2005-го так высоко оказался
В отличие от Медведева еще один российский теннисист Андрей Рублев на «Ролан Гаррос» выступает успешнее. Прошлой осенью он дошел до четвертьфинала, где проиграл только Стефаносу Циципасу. К пяти титулам в 2020-м Рублев добавил победу на турнире в Роттердаме. Всего он выиграл уже 29 матчей в этом году, больше только как раз у Циципаса. Причем одну из побед 23-летний россиянин одержал на грунте над Рафаэлем Надалем. С испанцем Рублев на «Ролан Гаррос» может встретиться в ¼ финала. Российский теннисист уже седьмой в рейтинге ATP, его карьера сейчас идет по нарастающей. Иногда, как признается сам Андрей, ему мешают эмоции. Если получается их контролировать, то он может биться с любым соперником. В первом круге в Париже Рублев выйдет против 42-й ракетки мира
Еще одна интрига «Ролан Гаррос» для российских болельщиков — как выступит главная сенсация этого года Аслан Карацев. В 27 лет он впервые пробился на турнир «Большого шлема» и сразу дошел до полуфинала Australian Open! Теннисист из Владикавказа ворвался в топ-30 лучших в мире, уже выиграл больше 20 матчей в 2021-м и взял первый турнир в Дубае. В активе Карацева за последнее время есть победы над Рублевым, Медведевым, но главное — месяц назад он одолел Новака Джоковича на домашнем для того турнире в Белграде. Аслан не стесняется играть агрессивно даже против элиты мирового тенниса, и если он не будет допускать много невынужденных ошибок, то может пройти далеко. В первом раунде его соперником станет молодой американец Дженсон Бруксби, пробившийся через квалификацию.
А вот карьера Карена Хачанова идет на спад. В 2019-м он был игроком первой десятки, 2020 год российский теннисист начинал 17-м в рейтинге, а сейчас он 25-й. На грунте в этом сезоне у него 5 поражений в 9 матчах. Правда, на «Ролан Гаррос» Хачанов последние 4 года стабильно доходит как минимум до 1/8 финала. Четвертьфинал в 2019-м остается лучшим достижением Карена на турнирах «Большого шлема», тогда он здорово разобрался с 9-й ракеткой мира Хуаном Мартином Дель Потро. В мае же Хачанов выдал серию из 4 поражений подряд и впервые за два года проиграл сет под ноль. Разминка перед «Ролан Гаррос» в Лионе удалась лучше: до поражения от Кэмерона Норри россиянин выиграл три матча подряд. Наверное, и сам Карен не знает, чего ждать от себя в Париже, на старте его сразу ждет непростой соперник — 71-й номер в рейтинге Иржи Веселы. На прошлом «Ролан Гарросе» россиянин победил, но борьба была очень упорной.
Андрей Санталов