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10:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Медведев — главный фаворит, среди соперников — Зверев и Надаль: анонс Australian Open

Разбираем шансы топовых теннисистов выиграть «Большой шлем» в Австралии.

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Источник: Reuters

Сенсация

Главная новость про Открытый чемпионат Австралии случилась еще до его начала. Первой ракетке мира Новаку Джоковичу все-таки отказали в визе и выслали из страны — турнир остался без главного фаворита, который выигрывал его рекордные 9 раз. Но серба на кортах Мельбурна уже точно не будет — поговорим о других претендентах на заветный трофей.

На кого ставить

Судя по коэффициентам БК Olimpbet, больше всего шансов выиграть Australian Open у россиянина Даниила Медведева — коэффициент на его победу равен 2,40. Второй номер мирового рейтинга уже играл здесь в финале год назад (и уступил как раз Джоковичу), и Медведев уже побеждал на турнире «Большого шлема» в США, так что логично, что теперь он считается главным фаворитом. У Даниила много сильных качеств: тут и хорошая подача, и уверенный прием, цепкая игра в защите и переход в контратаку… Медведев прибавил в психологии, научился справляться со своими нервами и готов к большим свершениям. Кстати, победа в Австралии принесет ему еще и звание первой ракетки мира!

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Главных конкурентов у россиянина двое — Александр Зверев (коэффициент на победу — 3,40) и легендарный Рафаэль Надаль (коэффициент на победу — 6,45). Зверев мощно провел прошлый год, выиграв Олимпиаду и итоговый турнир ATP. Александр еще не побеждал на турнирах «Большого шлема», в Австралии он доходил только до полуфинала, но в этот раз шансы добиться успеха у него тоже весьма высоки.

Но его путь к финалу будет тяжелее — уже в четвертьфинале Зверев может встретиться с Надалем. Рафа пропустил вторую половину сезона в 2021-м из-за травмы ноги, теперь испанец восстановился и уже успел выиграл один титул в 2022-м, размявшись в Мельбурне перед Australian Open. Надаль только раз побеждал на Открытом чемпионате Австралии (в далеком 2009-м), все-таки его любимое покрытие — это грунт. Но если он возьмет трофей в этом году, то опередит и Джоковича, и Роджера Федерера — сейчас у великого трио по 20 побед на турнирах «Большого шлема».

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Шансы других российских теннисистов выиграть Australian Open оцениваются невысоко, но для тех, кто захочет рискнуть, поставить на победу Андрея Рублева можно с коэффициентом 33, на победу Аслана Карацева, который год назад здесь сенсационно дошел до полуфинала, дают коэффициент 40, а на Карена Хачанова — 93.

В женском турнире главным фаворитом является первая ракетка мира Эшли Барти, коэффициент на победу — 3,85. Австралийка досрочно завершила прошлый сезон после раннего вылета на US Open и уже показала, что находится в хорошей форме здесь и сейчас. Барти выиграла турнир в Аделаиде, где, в частности, разобралась с Игой Швентек и Еленой Рыбакиной. Интересно, что домашний турнир «Большого шлема» все никак не удавался Эшли, ее лучшее достижение здесь — полуфинал в 2020 году. Этот Australian Open покажет, научилась ли 25-летняя Барти справляться с давлением родных трибун. Помешать ей также может тяжелая сетка: на пути к финалу ее ждут Наоми Осака в 4-м раунде, Мария Саккари в ¼ финала…

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Интересно, что Наоми Осака, хоть и стала здесь 13-й сеяной, но именно японка считается основной конкуренткой Барти, коэффициент на ее победу — 7,50. У Осаки были психологические проблемы в прошлом году, из-за них она досрочно покинула French Open и и взяла паузу после раннего поражения на Открытом чемпионате США. Однако Наоми — действующий победитель Australian Open, и по ее словам, с настроем сейчас проблем нет. По личным встречам у Осаки 2:2 с Барти, правда, девушки не играли друг с другом с 2019 года.

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Шансы остальных претенденток на титул в Австралии рассматриваются скромнее. Для испанки Гарбинье Мугурусы коэффициент на победу составляет 12,50, для Иги Швёнтек из Польши — 12,75, для румынки Симоны Халеп — 15,00.

Где смотреть

Мужской и женский турниры Australian Open можно посмотреть на сайте букмекерской конторы Olimpbet. Для просмотра на нем необходимо зарегистрироваться.

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Андрей Санталов

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