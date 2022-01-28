Медведев против Надаля в финале Australian Open, Барти поспорит за титул с Коллинс

Прогноз на финал мужского турнира Australian Open

Медведев до начала Открытого чемпионата Австралии назывался главным фаворитом, в отсутствие Джоковича конкурентов у него тут было немного. Однако в четвертьфинале Даниилу пришлось по-настоящему тяжело. У канадца Оже-Альяссима летела подача, проходили мощные удары. Первые два сета россиянин проиграл, а третий взял только на тай-брейке. У соперника в итоге даже был матчбол, но Медведев собрался и переборол и себя, и канадца. После этого были опасения насчет полуфинала с Циципасом, но Даниил успел восстановиться, и хоть и в первых сетах борьба была равной, два следующих остались за россиянином. Медведев превосходил соперника в умении сохранять концентрацию и меньше ошибаться, это и решило судьбу встречи.

Australian Open считается самым сложным турниром для Надаля, Рафа здесь выигрывал всего один раз за свою великую карьеру. И было это в 2009 году. Сейчас, в 35 лет, испанец снова хорош, он вышел в финал в Мельбурне в 6-й раз. Надаль тоже прошел через 5-сетовый поединок на этом турнире. В ¼ финала он вел 2:0 по сетам с Шаповаловым, но позволил канадцу отыграться. Повлияла жара, у Рафы были проблемы с желудком, но в решающей партии его спасла подача. И, конечно, опыт, испанцу не привыкать вытаскивать тяжелые матчи. С Берреттини в полуфинале было уже проще, хотя один сет сопернику Надаль все-таки отдал. И все же теперь у Рафы, который еще недавно думал о возможном завершении карьеры из-за травмы, есть шанс взять рекордный, 21-й турнир «Большого шлема». Неудивительно, что Надаль заплакал после выхода в финал Australian Open.

При всем опыте Надаля фаворитом в финале является именно Медведев. Даниил уже доходил здесь до решающего матча год назад, но с Джоковичем тогда справиться не смог. Зато одолел Новака на US Open, показав какого прогресса добился за неполный 2021 год. Россиянин моложе Надаля, лучше двигается, умеет использовать стрессовые ситуации на пользу себе Накричал на арбитра — стал играть более собранно. Трибуны болеют против него — Медведеву от этого только лучше. Но просто так Рафа не сдастся, так что тут можно ожидать затяжного матча — БК Winline дает на тотал по геймам больше 39,5 коэффициент 1,86.

Прогноз на финал женского турнира Australian Open

Первая ракетка мира Барти просто ураганом прошлась по соперницам на домашнем турнире. Австралийка никому не отдала ни одного сета, а всего выиграла в этом году уже 10 матчей подряд. Раньше Барти на Australian Open мешала психология и давление родных трибун. В какой-то момент она просто начинала ошибаться в простых ситуациях, поэтому все никак не могла добраться даже до финала AO. Но в этом году Эшли что-то поменяла в своем настрое и уверенно идет за первой победой на Открытом чемпионате Австралии. В полуфинале она расправилась с набравшей хорошей форму Киз — 6:1, 6:3.

А вот соперницей первой ракетки мира неожиданно стала 27-я сеяная Коллинз. Для 28-летней американки выход в финал турнира «Большого шлема» — лучший результат в карьере. До этого ей удавалось максимум доходить до полуфинала в Австралии. Даниэль удалось решить проблемы со здоровьем в прошлом году, так что теперь она чуть ли не в лучшей форме в своей жизни. В полуфинале Коллинз своей агрессией и давлением заставила чемпионку «Ролан Гаррос» Швентек признать поражение — 6:4, 6:1. Сможет ли американка устроить сенсацию в финале? Барти и до этого справлялась с теннисистками, действующими в силовой манере. Но на исход тут может многое повлиять. А вот матч вряд ли закончится быстро — на тотал больше 20 геймов БК Winline дает коэффициент 1,87.