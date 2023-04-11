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16:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Хачанов вышел во торой круг турнира в Монте-Карло

Карен Хачанов обыграл первого соперника на грунте.

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Источник: Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов прошел во второй круг турнира Rolex Monte-Carlo Masters.

Хачанов обыграл испанца Давидовича-Фокину в двух сетах со счетом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.

Это турнир проходит на грунтовом покрытии, спортсмены перешли на него после ряда соревнований на харде.

В последнем турнире, который проходил в Майами, Хачанов дошел до полуфинала, где уступил соотечественнику Даниилу Медведеву.

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