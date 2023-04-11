Хачанов вышел во торой круг турнира в Монте-Карло
Карен Хачанов обыграл первого соперника на грунте.
Карен Хачанов обыграл первого соперника на грунте.
Российский теннисист Карен Хачанов прошел во второй круг турнира Rolex Monte-Carlo Masters.
Хачанов обыграл испанца Давидовича-Фокину в двух сетах со счетом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.
Это турнир проходит на грунтовом покрытии, спортсмены перешли на него после ряда соревнований на харде.
В последнем турнире, который проходил в Майами, Хачанов дошел до полуфинала, где уступил соотечественнику Даниилу Медведеву.