Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира в Монте-Карло

Теннисист из России Андрей Рублев, сеяный под пятым номером, прошел в третий круг турнира Rolex Monte-Carlo Masters.

Рублем обыграл испанского теннисиста Хауме Муньяра, на это Андрею понадобилось 2 часа 15 минут. Испанец заставил понервничать Рублева, одержав победу первом сете 6:4. Во второй сете Андрей стал играть агрессивнее и выиграл оставшиеся два со счетом 6:2, 6:2.