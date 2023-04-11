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18:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира в Монте-Карло

Рублев обыграл испанца Муньяру.

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Источник: Reuters

Теннисист из России Андрей Рублев, сеяный под пятым номером, прошел в третий круг турнира Rolex Monte-Carlo Masters.

Рублем обыграл испанского теннисиста Хауме Муньяра, на это Андрею понадобилось 2 часа 15 минут. Испанец заставил понервничать Рублева, одержав победу первом сете 6:4. Во второй сете Андрей стал играть агрессивнее и выиграл оставшиеся два со счетом 6:2, 6:2.

Для Рублева эта победа стала 250-й в карьере, сообщает официальный сайт ATP.

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