Шамиль Тарпищев считает, что Медведев закончит сезон в качестве первой ракетки мира
Тарпищев рассказал о перспективах Медведева.
Тарпищев рассказал о перспективах Медведева.
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев думает, что теннисист Даниил Медведев может закончить сезон став первой или второй ракеткой мира.
«Даня мог пропустить турнир в Монте-Карло, отдохнуть, но 1 000 очков на дороге не валяются. Ситуация складывается таким образом, что он по итогам года может быть первым или вторым в рейтинге, — сказал Тарпищев. Грунт — покрытие медленное, а в Монако даже медленнее, чем на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros), но надо учиться играть и на таком, если претендуешь на многое», — сообщают в ТАСС.
На данный момент россиянин Даниил Медведев занимает пятую строчку рейтинга ATP.