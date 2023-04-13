Шамиль Тарпищев считает, что Медведев закончит сезон в качестве первой ракетки мира

«Даня мог пропустить турнир в Монте-Карло, отдохнуть, но 1 000 очков на дороге не валяются. Ситуация складывается таким образом, что он по итогам года может быть первым или вторым в рейтинге, — сказал Тарпищев. Грунт — покрытие медленное, а в Монако даже медленнее, чем на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros), но надо учиться играть и на таком, если претендуешь на многое», — сообщают в ТАСС.