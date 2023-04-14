Надаль снялся с турнира
Надаль не будет на турнире в Барселоне.
Надаль не будет на турнире в Барселоне.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль снялся с турнира в Барселоне, который пройдет с 17 по 23 апреля.
«Барселона для меня особенный турнир, а играть дома — это всегда неповторимое ощущение. Я еще не готов, продолжаю процесс подготовки к возвращению на соревнования», — написал Рафаэль в своем Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).
Надаль получил травму на Открытом чемпионате Австралии, снялся с нескольких турниров и впервые с 2005 года покинул первую десятку рейтинга ATP.