Испанский теннисист Рафаэль Надаль снялся с турнира в Барселоне, который пройдет с 17 по 23 апреля.

«Барселона для меня особенный турнир, а играть дома — это всегда неповторимое ощущение. Я еще не готов, продолжаю процесс подготовки к возвращению на соревнования», — написал Рафаэль в своем Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).