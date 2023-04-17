Джокович на русском написал поздравление Рублеву

Теннисисты поздравили Андрея Рублева с победой на турнире в Монте-Карло.

«Молодец», — отметил Новак Джокович на русском в своих соцсетях.

Карлос Алькарас, который занимает вторую строчку в рейтинге ATP, написал: «Поздравляю! Ты это заслужил, Андрей!».

Немецкий теннисист Александр Зверев порадовался за Рублева: «Даааааааааааа! Андрей заслужил как никто».

Стефанос Циципас написал в соцсетях: «Он это заслужил. Он хороший парень».