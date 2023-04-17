Джокович на русском написал поздравление Рублеву
Джокович и другие теннисисты поздравили Андрея с победой.
Джокович и другие теннисисты поздравили Андрея с победой.
Теннисисты поздравили Андрея Рублева с победой на турнире в Монте-Карло.
«Молодец», — отметил Новак Джокович на русском в своих соцсетях.
Карлос Алькарас, который занимает вторую строчку в рейтинге ATP, написал: «Поздравляю! Ты это заслужил, Андрей!».
Немецкий теннисист Александр Зверев порадовался за Рублева: «Даааааааааааа! Андрей заслужил как никто».
Стефанос Циципас написал в соцсетях: «Он это заслужил. Он хороший парень».
Победа Андрея Рублева на турнире серии «Мастерс» принесла ему 892 590 евро призовых.