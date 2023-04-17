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16:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Джокович на русском написал поздравление Рублеву

Джокович и другие теннисисты поздравили Андрея с победой.

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Источник: Reuters

Теннисисты поздравили Андрея Рублева с победой на турнире в Монте-Карло.

«Молодец», — отметил Новак Джокович на русском в своих соцсетях.

Карлос Алькарас, который занимает вторую строчку в рейтинге ATP, написал: «Поздравляю! Ты это заслужил, Андрей!».

Немецкий теннисист Александр Зверев порадовался за Рублева: «Даааааааааааа! Андрей заслужил как никто».

Стефанос Циципас написал в соцсетях: «Он это заслужил. Он хороший парень».

Победа Андрея Рублева на турнире серии «Мастерс» принесла ему 892 590 евро призовых.

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