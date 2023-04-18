Европейский союз настольного тенниса рассмотрит допуск россиян

Европейский союз настольного тенниса (ETTU) принял решение присоединиться к рабочей группе Международной федерации настольного тенниса (ITTF) и Федерации настольного тенниса России, чтобы рассмотреть вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов на международные соревнования, сообщают на официальном сайте.

«Цель этой рабочей группы — оценить возможные пути возвращения российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой ETTU в соответствии с недавними рекомендациями МОК и ITTF», — сказал и.о. президента ETTU Педро Моура.