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13:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Европейский союз настольного тенниса рассмотрит допуск россиян

Европейский союз настольного тенниса присоединится к работе по допуску россиян до соревнований.

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Источник: РИА "Новости"

Европейский союз настольного тенниса (ETTU) принял решение присоединиться к рабочей группе Международной федерации настольного тенниса (ITTF) и Федерации настольного тенниса России, чтобы рассмотреть вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов на международные соревнования, сообщают на официальном сайте.

«Цель этой рабочей группы — оценить возможные пути возвращения российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой ETTU в соответствии с недавними рекомендациями МОК и ITTF», — сказал и.о. президента ETTU Педро Моура.

После рекомендаций МОК ITTF заявила о готовности вернуть россиян на международные соревнования в мае.

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