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16:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Беременная теннисистка Ана Иванович поделилась новым фото

Теннисистка выложила новое фото.

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Сербская теннисистка Ана Иванович, бывшая первая ракетка мира, которая находится в положении опубликовала новое фото.

«Мы с малышом получаем ежедневную порцию зелени», — написала Иванович в соцсетях под фото со смузи.

35-летняя Ана Иванович с супругом, чемпионом мира 2014 года по футболу в составе сборной Германии Бастианом Швайнштайгером, готовятся к появлению третьего ребенка в семье. Пара воспитывает двоих сыновей — трёхлетнего Леона и пятилетнего Луку.

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