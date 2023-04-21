Беременная теннисистка Ана Иванович поделилась новым фото

Сербская теннисистка Ана Иванович, бывшая первая ракетка мира, которая находится в положении опубликовала новое фото.

«Мы с малышом получаем ежедневную порцию зелени», — написала Иванович в соцсетях под фото со смузи.

35-летняя Ана Иванович с супругом, чемпионом мира 2014 года по футболу в составе сборной Германии Бастианом Швайнштайгером, готовятся к появлению третьего ребенка в семье. Пара воспитывает двоих сыновей — трёхлетнего Леона и пятилетнего Луку.