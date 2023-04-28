Роджер Федерер выпустит коллекцию солнцезащитных очков
Федерер выпустит свою коллекцию.
Федерер выпустит свою коллекцию.
Роджер Федерер в сотрудничестве с компанией «Oliver Peoples» выпустит коллекцию солнцезащитных очков, сообщает GQ.
«Знаете, я думаю, что мой стиль на корте и вокруг него, а также когда я нахожусь с семьей, соответствует этой идее. Я всегда в движении с моими четырьмя детьми. Эти оправы должны прочно держаться на голове и не спадать при первом же повороте шеи», — сказал Роджер.
Вдохновение для создания очков исходит из фильма «Миссия: невыполнима 2», где герой Тома Круза получает информацию о задании с помощью очков.