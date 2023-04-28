Роджер Федерер выпустит коллекцию солнцезащитных очков

«Знаете, я думаю, что мой стиль на корте и вокруг него, а также когда я нахожусь с семьей, соответствует этой идее. Я всегда в движении с моими четырьмя детьми. Эти оправы должны прочно держаться на голове и не спадать при первом же повороте шеи», — сказал Роджер.