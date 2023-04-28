На теннисных турнирах линейных судей заменят электронной системой
С 2025 года судей заменит электронная система.
С 2025 года судей заменит электронная система.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) на официальном сайте сообщила, что на всех турнирах с 2025 года линейных судей заменит электронная система Electronic Line Calling Live (ELC Live).
Передовая технология судейства охватывает все линии корта для фиксации аутов во время матчей, ранее это делали судьи на линиях корта. Система ELC Live обеспечит беспрецедентный уровень статистических данных для анализа различных характеристик игроков.
«Это знаковый момент для нашего спорта, и мы подошли к нему не без тщательного обдумывания. Традиции являются основой тенниса, и судьи на линии играли важную роль в игре на протяжении многих лет. Тем не менее мы обязаны принять инновации и новые технологии. Наш спорт заслуживает самой точной формы судейства, и мы рады, что с 2025 года сможем внедрить ее во всем нашем туре», — сказал глава АТР Андреа Гауденци.