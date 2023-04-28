На теннисных турнирах линейных судей заменят электронной системой

«Это знаковый момент для нашего спорта, и мы подошли к нему не без тщательного обдумывания. Традиции являются основой тенниса, и судьи на линии играли важную роль в игре на протяжении многих лет. Тем не менее мы обязаны принять инновации и новые технологии. Наш спорт заслуживает самой точной формы судейства, и мы рады, что с 2025 года сможем внедрить ее во всем нашем туре», — сказал глава АТР Андреа Гауденци.