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09:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Серена Уильямс ждет второго ребенка

Бывшая первая ракетка мира в одиночном и парном разряде, американская экс-теннисистка Серена Уильямс ждет второго ребенка.

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Источник: AFP 2022

В минувший понедельник 41-летняя американка появилась на публике с округлившимся животом на ежегодном благотворительном балу Met Gala. Позднее она выложила фотографии с мероприятия в социальных сетях.

«Я была так взволнована, когда нас троих пригласили на Met Gala», — написала Уильямс, сопроводив публикацию фотографией со своим супругом.

Источник: соцсети

Серена завершила профессиональную карьеру в сентябре 2022 года после поражения от Айлы Томлянович (5:7, 7:6, 1:6) в третьем круге Открытого чемпионата США 2022 года. После этого Уильямс рассказала в одном из интервью, что они с супругом пытаются завести второго ребенка.

Супругом Серены Уильямс является американский предприниматель армянского происхождения Алексис Оганян, за которого она вышла замуж в ноябре 2017 года. За два месяца до свадьбы у пары родилась дочь Олимпия.

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