Серена Уильямс ждет второго ребенка

В минувший понедельник 41-летняя американка появилась на публике с округлившимся животом на ежегодном благотворительном балу Met Gala. Позднее она выложила фотографии с мероприятия в социальных сетях.

«Я была так взволнована, когда нас троих пригласили на Met Gala», — написала Уильямс, сопроводив публикацию фотографией со своим супругом.

Источник: соцсети

Серена завершила профессиональную карьеру в сентябре 2022 года после поражения от Айлы Томлянович (5:7, 7:6, 1:6) в третьем круге Открытого чемпионата США 2022 года. После этого Уильямс рассказала в одном из интервью, что они с супругом пытаются завести второго ребенка.