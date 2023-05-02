Серена Уильямс ждет второго ребенка
Бывшая первая ракетка мира в одиночном и парном разряде, американская экс-теннисистка Серена Уильямс ждет второго ребенка.
Бывшая первая ракетка мира в одиночном и парном разряде, американская экс-теннисистка Серена Уильямс ждет второго ребенка.
В минувший понедельник 41-летняя американка появилась на публике с округлившимся животом на ежегодном благотворительном балу Met Gala. Позднее она выложила фотографии с мероприятия в социальных сетях.
«Я была так взволнована, когда нас троих пригласили на Met Gala», — написала Уильямс, сопроводив публикацию фотографией со своим супругом.
Серена завершила профессиональную карьеру в сентябре 2022 года после поражения от Айлы Томлянович (5:7, 7:6, 1:6) в третьем круге Открытого чемпионата США 2022 года. После этого Уильямс рассказала в одном из интервью, что они с супругом пытаются завести второго ребенка.
Супругом Серены Уильямс является американский предприниматель армянского происхождения Алексис Оганян, за которого она вышла замуж в ноябре 2017 года. За два месяца до свадьбы у пары родилась дочь Олимпия.