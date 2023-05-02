Теннисист Ник Кириос помог полиции поймать угонщиков своей Теслы
Австралийский теннисист Ник Кириос помог полиции задержать преступника, который угнал его автомобиль Тесла, сообщает Tennisuptodate.
Австралийский теннисист Ник Кириос помог полиции задержать преступника, который угнал его автомобиль Тесла, сообщает Tennisuptodate.
Вооруженный преступник набросился на мать теннисиста с оружием и потребовал отдать ключи от припаркованного возле дома автомобиля. Как только нападавший уехал, мать позвонила Нику. Он воспользовался приложением и смог отследить местоположение Теслы, а также замедлить ее, что помогло полиции догнать и задержать преступника.