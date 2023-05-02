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11:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Теннисист Ник Кириос помог полиции поймать угонщиков своей Теслы

Австралийский теннисист Ник Кириос помог полиции задержать преступника, который угнал его автомобиль Тесла, сообщает Tennisuptodate.

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Источник: Reuters

Вооруженный преступник набросился на мать теннисиста с оружием и потребовал отдать ключи от припаркованного возле дома автомобиля. Как только нападавший уехал, мать позвонила Нику. Он воспользовался приложением и смог отследить местоположение Теслы, а также замедлить ее, что помогло полиции догнать и задержать преступника.

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