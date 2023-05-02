Теннисист Новак Джокович сможет выступить на US Open-2023
Джокович сможет принять участие в турнире.
Джокович сможет принять участие в турнире.
Сербский теннисист Новак Джокович, который на данный момент является первой ракеткой мира в одиночном разряде, сможет выступить на US Open-2023.
Правительство США выпустило заявление, в котором разрешило въезд в страну иностранцам непрошедшим вакцинацию от COVID‑19. Требования будут сняты 11 мая 2023 года.
Постановление о вакцинации было принято в США в 2021 году, из-за чего в прошлом сезоне Джокович был вынужден пропустить все турниры, проходящие в США. Он не проходил вакцинацию. В этом году, по этой же причине, теннисист пропустил турниры в Индиан-Уэллсе и Майами.
US Open пройдет с 28 августа по 10 сентября 2023 года.