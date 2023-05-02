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11:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Теннисист Новак Джокович сможет выступить на US Open-2023

Джокович сможет принять участие в турнире.

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Источник: AP 2022

Сербский теннисист Новак Джокович, который на данный момент является первой ракеткой мира в одиночном разряде, сможет выступить на US Open-2023.

Правительство США выпустило заявление, в котором разрешило въезд в страну иностранцам непрошедшим вакцинацию от COVID‑19. Требования будут сняты 11 мая 2023 года.

Постановление о вакцинации было принято в США в 2021 году, из-за чего в прошлом сезоне Джокович был вынужден пропустить все турниры, проходящие в США. Он не проходил вакцинацию. В этом году, по этой же причине, теннисист пропустил турниры в Индиан-Уэллсе и Майами.

US Open пройдет с 28 августа по 10 сентября 2023 года.

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