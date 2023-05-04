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17:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Российский теннисист поднимется минимум на 70 строчек в рейтинге АТР

Российский теннисист Аслан Карацев победил представителя Китая Чжана Чжичжэня в четвертьфинале турнира в Мадриде (7:6, 6:4) и впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса».

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Источник: Reuters

29-летний теннисист с учетом квалификации выиграл уже семь матчей подряд, включая матч против первой ракетки России Даниила Медведев. Этот результат позволит Карацеву подняться минимум на 70 строчек в рейтинге АТР и вплотную приблизиться к топ-50 — сейчас он располагается на 121-й строчке.

«Я начал год в топ-100 мирового рейтинга и опустился в район 120-го места. Проиграл несколько матчей, но должен был просто продолжать работать, чтобы поверить в себя. За мной стоит команда, которая всегда меня поддерживает, верит. Это важная часть», — сказал Карацев после матча с Чжичжэнем.

Карацев стал вторым квалифаером, вышедшим в полуфинал в Мадриде, после француза Фабриса Санторо в 2002 году. Также он стал вторым квалифаером в полуфинале «Мастерса» после канадца Феликса Оже-Алльясима, дошедшего до этой стадии в Майами в 2019 году.

За выход в финал турнира в Мадриде Карацев побрется с победителем матча между Яном-Леннардом Штруффом или Стефаносом Циципасом.

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