Российский теннисист поднимется минимум на 70 строчек в рейтинге АТР

29-летний теннисист с учетом квалификации выиграл уже семь матчей подряд, включая матч против первой ракетки России Даниила Медведев. Этот результат позволит Карацеву подняться минимум на 70 строчек в рейтинге АТР и вплотную приблизиться к топ-50 — сейчас он располагается на 121-й строчке.

«Я начал год в топ-100 мирового рейтинга и опустился в район 120-го места. Проиграл несколько матчей, но должен был просто продолжать работать, чтобы поверить в себя. За мной стоит команда, которая всегда меня поддерживает, верит. Это важная часть», — сказал Карацев после матча с Чжичжэнем.

Карацев стал вторым квалифаером, вышедшим в полуфинал в Мадриде, после француза Фабриса Санторо в 2002 году. Также он стал вторым квалифаером в полуфинале «Мастерса» после канадца Феликса Оже-Алльясима, дошедшего до этой стадии в Майами в 2019 году.