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12:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Организаторы теннисного турнира в Мадриде извинились перед финалистками в парном разряде

Теннисисткам не дали выступить с речью на церемонии награждения.

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Источник: РИА "Новости"

Организаторы турнира Mutua Madrid Open принесли свои извинения финалисткам в парном разряде. Теннисисткам не дали выступить с речью на церемонии награждения. Победительницами в парном разряде стали белоруска Виктория Азаренко и бразильянка Беатрис Хаддад-Майя. В финале они обыграли американскую пару Кори Гауфф и Джессику Пегулу.

"Мы искренне извиняемся перед всеми игроками и болельщиками, которые ожидают большего от турнира Mutua Madrid Open. Не дать финалисткам в паре возможности обратиться к своим болельщикам после матча было недопустимо, и мы принесли свои извинения непосредственно Виктории, Беатрис, Коко и Джессике.

Мы работаем внутри компании и с WTA, чтобы пересмотреть наши протоколы, и стремимся улучшить наш процесс в будущем. Мы совершили ошибку, и она больше никогда не повторится", — написал генеральный директор Жерар Цобанян в официальном аккаунте одной из соцсетей турнира.

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