Организаторы теннисного турнира в Мадриде извинились перед финалистками в парном разряде
Теннисисткам не дали выступить с речью на церемонии награждения.
Теннисисткам не дали выступить с речью на церемонии награждения.
Организаторы турнира Mutua Madrid Open принесли свои извинения финалисткам в парном разряде. Теннисисткам не дали выступить с речью на церемонии награждения. Победительницами в парном разряде стали белоруска Виктория Азаренко и бразильянка Беатрис Хаддад-Майя. В финале они обыграли американскую пару Кори Гауфф и Джессику Пегулу.
"Мы искренне извиняемся перед всеми игроками и болельщиками, которые ожидают большего от турнира Mutua Madrid Open. Не дать финалисткам в паре возможности обратиться к своим болельщикам после матча было недопустимо, и мы принесли свои извинения непосредственно Виктории, Беатрис, Коко и Джессике.
Мы работаем внутри компании и с WTA, чтобы пересмотреть наши протоколы, и стремимся улучшить наш процесс в будущем. Мы совершили ошибку, и она больше никогда не повторится", — написал генеральный директор Жерар Цобанян в официальном аккаунте одной из соцсетей турнира.