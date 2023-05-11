Организаторы теннисного турнира в Мадриде извинились перед финалистками в парном разряде

Организаторы турнира Mutua Madrid Open принесли свои извинения финалисткам в парном разряде. Теннисисткам не дали выступить с речью на церемонии награждения. Победительницами в парном разряде стали белоруска Виктория Азаренко и бразильянка Беатрис Хаддад-Майя. В финале они обыграли американскую пару Кори Гауфф и Джессику Пегулу.

"Мы искренне извиняемся перед всеми игроками и болельщиками, которые ожидают большего от турнира Mutua Madrid Open. Не дать финалисткам в паре возможности обратиться к своим болельщикам после матча было недопустимо, и мы принесли свои извинения непосредственно Виктории, Беатрис, Коко и Джессике.