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18:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Теннисистка Мария Шарапова порадовала подписчиков новыми фотографиями

Шарапова выложила несколько новых фото.

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Источник: Reuters

Российская теннисистка Мария Шарапова выложила несколько новых фотографий в одну из своих соцсетей. На фото Мария продемонстрировала свой более темный цвет волос и стройную фигуру. Шарапову, неоднократно признавали самой сексуальной спортсменкой в мире. Она завершила карьеру в 2020 году, а в июле 2022 года родила сына.

«Когда в твоем фотоальбоме есть несколько новых фотографий, кроме твоего ребенка», — подписала снимки Мария.

Подписчики остались в восторге от публикации.

  • «Мария — самая красивая женщина во вселенной… восхитительная».
  • «Существует ли более великолепная теннисистка, чем Мария? Обожаю ее».
  • «Шарапова — краш моего детства».
  • «Такая сексуальная и фантастически красивая».
  • «Мария, вы идеальная девушка!»

Источник: соцсети
Источник: соцсети
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