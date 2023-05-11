Теннисистка Мария Шарапова порадовала подписчиков новыми фотографиями

Российская теннисистка Мария Шарапова выложила несколько новых фотографий в одну из своих соцсетей. На фото Мария продемонстрировала свой более темный цвет волос и стройную фигуру. Шарапову, неоднократно признавали самой сексуальной спортсменкой в мире. Она завершила карьеру в 2020 году, а в июле 2022 года родила сына.