Алькарас сенсационно проиграл 135-й ракетке мира

Встреча продолжалось 1 час 40 минут и завершилась со счетом 2:0 (6:3, 7:6). Алькарас проиграл впервые за 12 матчей и впервые в этом сезоне не сумел взять ни одного сета в матче.

Фабиан Марожан занимает 135-е место в рейтинге АТР, из-за чего он попал в основную сетку «Мастерса» только через квалификацию. Пока это самая большая победа в карьере Марожана, которая подняла его в онлайн-рейтинге АТР на 127-е место.