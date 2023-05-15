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16:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Алькарас сенсационно проиграл 135-й ракетке мира

Вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас сенсационно уступил венгру Фабиану Марожану в третьем круге «Мастерса», проходящего в Риме.

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Источник: Reuters

Встреча продолжалось 1 час 40 минут и завершилась со счетом 2:0 (6:3, 7:6). Алькарас проиграл впервые за 12 матчей и впервые в этом сезоне не сумел взять ни одного сета в матче.

Фабиан Марожан занимает 135-е место в рейтинге АТР, из-за чего он попал в основную сетку «Мастерса» только через квалификацию. Пока это самая большая победа в карьере Марожана, которая подняла его в онлайн-рейтинге АТР на 127-е место.

В следующем круге турнира Марожан сыграет с 16-й ракеткой мира хорватом Борной Чоричем.

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