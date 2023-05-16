Латвийская теннисистка не согласилась с решением судьи во время матча с Касаткиной
«Вы никогда больше не будете судить мои матчи», — сказала судье Елена Остапенко.
«Вы никогда больше не будете судить мои матчи», — сказала судье Елена Остапенко.
Победительница «Роллан Гаррос»-2017 Елена Остапенко в матче с Дарьей Касаткиной оспорила решение судьи засчитать очко в пользу Касаткиной, заявив, что мяч ушел в аут. Чичак спустилась с судейской вышки, чтобы доказать правильность решения. Латвийка предлагала вызвать супервайзера турнира, но судья заявила, что это не поможет изменить изначальное решение.
«Вы никогда больше не будете судить мои матчи», — ответила Остапенко судье.
Остапенко выиграла матч четвертого круга турнира категории WTA 1000 в Риме со счетом 6:4, 4:6, 6:0. В четвертьфинале соревнований спортсменка встретится с победительницей матча между испанкой Паулой Бадосой и чешкой Каролиной Муховой.