Латвийская теннисистка не согласилась с решением судьи во время матча с Касаткиной

Победительница «Роллан Гаррос»-2017 Елена Остапенко в матче с Дарьей Касаткиной оспорила решение судьи засчитать очко в пользу Касаткиной, заявив, что мяч ушел в аут. Чичак спустилась с судейской вышки, чтобы доказать правильность решения. Латвийка предлагала вызвать супервайзера турнира, но судья заявила, что это не поможет изменить изначальное решение.