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10:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Латвийская теннисистка не согласилась с решением судьи во время матча с Касаткиной

«Вы никогда больше не будете судить мои матчи», — сказала судье Елена Остапенко.

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Победительница «Роллан Гаррос»-2017 Елена Остапенко в матче с Дарьей Касаткиной оспорила решение судьи засчитать очко в пользу Касаткиной, заявив, что мяч ушел в аут. Чичак спустилась с судейской вышки, чтобы доказать правильность решения. Латвийка предлагала вызвать супервайзера турнира, но судья заявила, что это не поможет изменить изначальное решение.

«Вы никогда больше не будете судить мои матчи», — ответила Остапенко судье.

Остапенко выиграла матч четвертого круга турнира категории WTA 1000 в Риме со счетом 6:4, 4:6, 6:0. В четвертьфинале соревнований спортсменка встретится с победительницей матча между испанкой Паулой Бадосой и чешкой Каролиной Муховой.

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