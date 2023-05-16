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15:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Теннисист Новак Джокович в 17-й раз подряд вышел в ¼ финала в Риме

Спортсмен стал первым игроком, кому это удалось.

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Источник: Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович стал первым игроком в мире, кто 17 раз подряд дошел до ¼ финала на турнире серии «Мастерс» в Риме. А также первым, кто смог 17 раз подряд выйти в ¼ финала на теннисных турнирах всех категорий.

В Риме Джокович выиграл «Мастерс» шесть раз: впервые спортсмен добился победы в 2008 году. Также он выиграл титулы в 2011, 2014, 2015, 2020 и 2022 годах.

Серб является действующим чемпионом «Мастерса» в столице Италии. В 2023 году Новак уже выиграл титул в Аделаиде, а также одержал победу на турнире «Большого шлема» — Открытом чемпионате Австралии.

Джокович уверенно обыграл британца Кэмерона Норри в двух сетах 6:3, 6:4.

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