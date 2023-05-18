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14:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Первая ракетка мира может пропустить «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швентек может пропустить ближайший турнир «Большого шлема», «Ролан Гаррос». Об этом сообщает издание Sport.pl.

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Источник: Reuters

21-летняя теннисистка получила травму бедра в четвертьфинале «Мастерса» в Риме в матче против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. Проиграв первый сет со счетом 2:6, польская теннисистка на тай-брейке выиграла второй сет — 7:6. На заключительный сет Швентек вышла с перевязанным правым бедром, но при счете 2:2 приняла решение отказаться от продолжения матча.

«В четверг утром Иге проведут МРТ и полную диагностику. По результатам этих анализов будет принято решение, что делать дальше», — написал ее тренер Томаш Викторовски на своей странице в Twitter.

Швентек является действующей победительницей «Ролан Гаррос» в одиночном разряде. Также она выигрывала этот турнир в одиночке в 2020 года, а в следующем году дошла до финала в парном разряде.

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