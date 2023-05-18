Первая ракетка мира может пропустить «Ролан Гаррос»
Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швентек может пропустить ближайший турнир «Большого шлема», «Ролан Гаррос». Об этом сообщает издание Sport.pl.
Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швентек может пропустить ближайший турнир «Большого шлема», «Ролан Гаррос». Об этом сообщает издание Sport.pl.
21-летняя теннисистка получила травму бедра в четвертьфинале «Мастерса» в Риме в матче против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. Проиграв первый сет со счетом 2:6, польская теннисистка на тай-брейке выиграла второй сет — 7:6. На заключительный сет Швентек вышла с перевязанным правым бедром, но при счете 2:2 приняла решение отказаться от продолжения матча.
«В четверг утром Иге проведут МРТ и полную диагностику. По результатам этих анализов будет принято решение, что делать дальше», — написал ее тренер Томаш Викторовски на своей странице в Twitter.
Швентек является действующей победительницей «Ролан Гаррос» в одиночном разряде. Также она выигрывала этот турнир в одиночке в 2020 года, а в следующем году дошла до финала в парном разряде.