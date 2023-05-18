Первая ракетка мира может пропустить «Ролан Гаррос»

21-летняя теннисистка получила травму бедра в четвертьфинале «Мастерса» в Риме в матче против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. Проиграв первый сет со счетом 2:6, польская теннисистка на тай-брейке выиграла второй сет — 7:6. На заключительный сет Швентек вышла с перевязанным правым бедром, но при счете 2:2 приняла решение отказаться от продолжения матча.

«В четверг утром Иге проведут МРТ и полную диагностику. По результатам этих анализов будет принято решение, что делать дальше», — написал ее тренер Томаш Викторовски на своей странице в Twitter.