Кирьос снялся с «Ролан Гаррос» из-за нападения

28-летний австралиец получил травму в результате нападения грабителя на его дом в Канберре, которое произошло 1 мая. По словам теннисиста, злоумышленник угрожал его матери пистолетом. При попытке обезвредить преступника, Кирьос получил глубокий порез на ноге. В итоге 32-летний грабитель угнал его электромобиль Tesla, по которому было отслежен и впоследствии задержан. При задержании он получил множество травм и отправился в больницу.

Менеджер теннисиста Дэниел Хорсфолл сообщил, что они надеялись увеличить тренировочную нагрузку на корте за последние три недели, но полученное повреждение не позволит ему принять участие в «Ролан Гаррос».

«Это была довольно большая рваная рана. Она была открыта почти полторы недели. Она плохо заживает. Он не может играть на корте, так что он не тренировался уже почти две недели», — сказал Хорсфолл.

Помимо этого, вчера в социальных сетях Кирьос сообщил о кончине своей бабушки.

Кирьос занимает 26-е место в рейтинге АТР. После обнаружения кисты на его мениска не выходил на корт в официальных турнирах с октября 2022 года.