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13:08 (мск), источник: Sportmail.ru

На центральном корте теннисного турнира в Риме построят крышу

На постройку крыши понадобится несколько лет.

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Источник: РИА "Новости"

Над главным кортом стадиона «Форо Италико» в Риме, на котором проводятся теннисные матчи мужского «Мастерса» и женского турнира категории WTA-1000, планируется возвести крышу.

«Возможно, мы создадим некоторые неудобства для турнира, чтобы сделать его более удобным и современным. Но современным с учетом истории и с уважением к месту, где будет размещена эта новая инфраструктура. Процесс уже запущен, но все равно для завершения строительства потребуется пара лет», — приводит слова министра спорта Италии Андреа Абоди официальный сайт турнира.

Теннисные турниры в Риме ежегодно проводятся в мае. Именно в это время в столице Италии часто идут дожди. Это доставляет неудобство игрокам и зрителям. На женском и мужском турнирах в 2023 году расписание соревнований уже неоднократно изменялось из-за осадков.

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