На центральном корте теннисного турнира в Риме построят крышу

Над главным кортом стадиона «Форо Италико» в Риме, на котором проводятся теннисные матчи мужского «Мастерса» и женского турнира категории WTA-1000, планируется возвести крышу.

«Возможно, мы создадим некоторые неудобства для турнира, чтобы сделать его более удобным и современным. Но современным с учетом истории и с уважением к месту, где будет размещена эта новая инфраструктура. Процесс уже запущен, но все равно для завершения строительства потребуется пара лет», — приводит слова министра спорта Италии Андреа Абоди официальный сайт турнира.