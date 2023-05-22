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11:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Даниил Медведев стал второй ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на вторую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Об этом сообщает официальный сайт организации.

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Источник: Reuters

На минувшей неделе 27-летний россиянин стал победителем грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме, что позволило ему подняться с третьего на второе место в рейтинге АТР.

Первой ракеткой мира вновь встал испанский теннисист Карлос Алькарас, который сместил с вершины рейтинга Новака Джоковича. Титулованный серб опустился на третью строчку рейтинга.

Россиянин Андрей Рублев потерял одну строчку и упал на седьмое место, Карен Хачанов сохранил за собой 11-е место. Аслан Карацев опустился на девять позиций и теперь занимает 62-е место.

Следующим турниром АТР-тура станет «Ролан Гаррос», который стартует сегодня, 22 мая.

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