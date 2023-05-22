Даниил Медведев стал второй ракеткой мира

На минувшей неделе 27-летний россиянин стал победителем грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме, что позволило ему подняться с третьего на второе место в рейтинге АТР.

Первой ракеткой мира вновь встал испанский теннисист Карлос Алькарас, который сместил с вершины рейтинга Новака Джоковича. Титулованный серб опустился на третью строчку рейтинга.

Россиянин Андрей Рублев потерял одну строчку и упал на седьмое место, Карен Хачанов сохранил за собой 11-е место. Аслан Карацев опустился на девять позиций и теперь занимает 62-е место.