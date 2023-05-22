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15:02 (мск), источник: Sportmail.ru

На «Ролан Гаррос» безопасность спортсменов будет защищать ИИ

Искусственный интеллект будет следить за социальными сетями.

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Источник: AP 2022

Британская газета Guardian приводит слова генерального директора Французской федерации тенниса (FFT) Каролин Флессье:

«Это часть нашей стратегии по защите ментального здоровья спортсменов и борьба против кибербуллинга. Команда лингвистов работает над созданием системы контекстуального анализа того, что публикуется в Интернете.

Эта технология будет использоваться для защиты всех официальных учетных записей FFT и “Ролан Гаррос” в социальных сетях, а также учетных записей игроков, выбравших ее, на время турнира Большого шлема и по крайней мере через неделю после окончания турнира.

Психическое здоровье игроков является приоритетом для нашего турнира. Мы не приемлем никаких форм насилия на нашем турнире. Мы очень гордимся тем, что стали первым турниром Большого шлема, предложившим игрокам решение, эффективно защищающее их от кибербуллинга.

Мы хотим защитить игроков от такого опасного поведения, чтобы они могли быть в наилучшем психическом состоянии во время участия в турнире».

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