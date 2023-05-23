На Украине назвали позором выступление теннисистки в паре с россиянкой

В первом круге турнира Хромачева и Страхова обыграли грузинку Нателу Дзаламидзе и египтянку Майар Шериф (7:5, 5:7, 10:5) и вышли в в следующую стадию. Данный факт вызвал шквал критики на Украине.

«Если это можно оправдать жребием и предательской позицией ATP и WTA, то выступление с россиянами в одной паре не укладывается даже в голове. А такие случаи тоже есть! История Страховой — позор!» — написано в материале «24 канала».

В публикации отмечается, что 27-летняя уроженка Крыма официально не высказывала свою позицию по поводу специальной военной операции (СВО), а вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин заявлял, что у Страховой присутствуют «откровенно» пророссийские взгляды.

Страхова выиграла 35 парных турниров ITF и занимает 135-е место в парном рейтинге WTA. По ходу карьеры она регулярно выступала в паре с россиянками. В разное время ее партнерами были Анастасия Комардина, Маргарита Лазарева, Яна Сизикова, Олеся Первушина, Валерия Савиных и Анастасия Гасанова.

После начала СВО на Украине Страхова выступала в парах с россиянками Софией Лансере и Аминой Аншбой. После этого 23-летняя Аншба попала в санкционный список Украины.

На протяжении всей профессиональной карьеры Страхова выступает под флагом Украины. В качестве города проживания в ее профиле на официальном сайте WTA указан Донецк.