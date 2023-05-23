Российский теннисист вышел в полуфинал квалификации «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Аслан Карацев вышел в полуфинал квалификационного турнира Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
Российский теннисист Аслан Карацев вышел в полуфинал квалификационного турнира Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
В матче ¼ финала 29-летний Карацев обыграл француза Пьер-Юга Эрбера со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:1).
Основные соревнования второго в сезоне турнира Большого шлема пройдут с 28 мая по 11 июня.
Лучшее достижение Карацева на турнирах Большого шлема — полуфинал Australian Open-2021.