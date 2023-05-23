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18:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Российский теннисист вышел в полуфинал квалификации «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Аслан Карацев вышел в полуфинал квалификационного турнира Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.

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Источник: Reuters

В матче ¼ финала 29-летний Карацев обыграл француза Пьер-Юга Эрбера со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:1).

Основные соревнования второго в сезоне турнира Большого шлема пройдут с 28 мая по 11 июня.

Лучшее достижение Карацева на турнирах Большого шлема — полуфинал Australian Open-2021.

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