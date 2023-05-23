Российский теннисист вышел в полуфинал квалификации «Ролан Гаррос»

Российский теннисист вышел в полуфинал квалификации «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Аслан Карацев вышел в полуфинал квалификационного турнира Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.