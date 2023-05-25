Шведского теннисиста дисквалифицировали из-за ракетки, разбитой о судейскую вышку

В концовке первого сета Филс выиграл очко. Имер попытался доказать судье на вышке, что соперник не попал мячом в корт, но арбитр своего решения не изменил. После этого француз выиграл гейм, сделав счет 6:5, а Имер в ярости подошел к вышке и несколько раз ударил по ней ракеткой. При этом он пробил дыру в боковой части конструкции и сломал свою ракетку.