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12:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Шведского теннисиста дисквалифицировали из-за ракетки, разбитой о судейскую вышку

Спортсмен не сдержал эмоций.

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Источник: РИА "Новости"

Шведского теннисиста Микаэля Имера дисквалифицировали в матче второго круга турнира в Лионе. Имер играл против француза Артура Филса.

В концовке первого сета Филс выиграл очко. Имер попытался доказать судье на вышке, что соперник не попал мячом в корт, но арбитр своего решения не изменил. После этого француз выиграл гейм, сделав счет 6:5, а Имер в ярости подошел к вышке и несколько раз ударил по ней ракеткой. При этом он пробил дыру в боковой части конструкции и сломал свою ракетку.

За неспортивное поведение шведский спортсмен получил дисквалификацию, благодаря чему Филс вышел в четвертьфинал турнира, где встретится с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.

Призовой фонд турнира в Лионе категории АТР 250 составляет 563 тысячи евро.

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