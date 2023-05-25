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12:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Теннисистку Сизикову подозревали в коррупции, а теперь сняли все обвинения

Уголовное дело против россиянки закрыли.

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Источник: AP 2022

Прокуратура Парижа прекратила уголовное дело российской теннисистки Яны Сизиковой. Ее обвиняли в спортивной коррупции за действия на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос» в 2020 году, все обвинения со спортсменки сняты, сообщает РИА Новости Спорт.

«С российской теннисистки Яны Сизиковой, задержанной и помещенной под арест во время турнира “Ролан Гаррос” 2021 года, по решению прокурора 11 апреля 2023 года были сняты все обвинения», — заявил адвокат спортсменки Фредерик Бело.

Сизикову ошибочно подозревали в спортивной коррупции за проигрыш матча на «Ролан Гаррос» в 2020 году, теперь она «свободна от всех обвинений».

«После двух с половиной лет следствия прокуратура Парижа окончательно объявила о закрытии дела, посчитав что события, вменяемые Сизиковой, не могут быть установлены», — сказал Бело.

В начале июня 2021 года Сизикова была задержана в Париже в рамках предварительного расследования в связи с подозрением в умышленном проигрыше парного матча на «Ролан Гаррос» в 2020 году. Российскую теннисистку подозревали в коррупции в спорте и организованном мошенничестве. Сизикову отпустили из-под стражи, но следствие продолжилось. Теннисистка полностью опровергла обвинения в свой адрес.

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