Теннисистку Сизикову подозревали в коррупции, а теперь сняли все обвинения

Прокуратура Парижа прекратила уголовное дело российской теннисистки Яны Сизиковой. Ее обвиняли в спортивной коррупции за действия на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос» в 2020 году, все обвинения со спортсменки сняты, сообщает РИА Новости Спорт.

«С российской теннисистки Яны Сизиковой, задержанной и помещенной под арест во время турнира “Ролан Гаррос” 2021 года, по решению прокурора 11 апреля 2023 года были сняты все обвинения», — заявил адвокат спортсменки Фредерик Бело.

Сизикову ошибочно подозревали в спортивной коррупции за проигрыш матча на «Ролан Гаррос» в 2020 году, теперь она «свободна от всех обвинений».

«После двух с половиной лет следствия прокуратура Парижа окончательно объявила о закрытии дела, посчитав что события, вменяемые Сизиковой, не могут быть установлены», — сказал Бело.