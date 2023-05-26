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15:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Теннисистка Мирра Андреева о своей сестре: Я действительно нервничаю, когда она играет

Мирра поделилась ожиданиями от матча сестры.

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Источник: AP 2022

Российская теннисистка, 16-летняя Мирра Андреева рассказала, что ждет от матча старшей сестры Эрики, которая сыграет в финале квалификации турнира «Ролан Гаррос».

"Как и любая сестра, я хочу, чтобы она победила. Я действительно нервничаю, когда она играет. Если мы обе попадем в основную сетку, это будет потрясающе. Мы мечтаем сыграть вместе на большом турнире.

Как все сестры, мы часто ссорились из-за мелочей, из-за пульта от телевизора, из-за того, кто переключит канал. Теперь мы взрослые, мы действительно ценим друг друга и время, проведенное вместе в туре«, — приводит слова Мирры Андреевой пресс-служба турнира “Ролан Гаррос”.

Мирра Андреева пробилась в основную сетку турнира. Она обыграла первую сеяную квалификации Марию-Камилу Осорио-Серрано из Колумбии. Эрика Андреева сегодня встретится с сербкой Ольгой Данилович.

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 Теннисистка Мирра Андреева о своей сестре: Я действительно...
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