Теннисистка Елена Веснина родила второго ребенка
Спортсменка рассказала об этом в соцсетях.
Спортсменка рассказала об этом в соцсетях.
Российская теннисистка, Елена Веснина родила вторую дочку. Об этом спортсменка сообщила в своих соцсетях.
«26.05.2023. Анна Павловна. Наша терпеливая малышка, которая никуда не спешила и появилась на свет сегодня в 8:10 утра. Мы тебя очень ждали!» — подписала теннисистка фотографию.
Спортсменка родила первую дочку, Елизавету, в ноябре 2018 года. Вторую девочку назвали Анной.
Елена Веснина вместе с Екатериной Макаровой стала чемпионкой Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. На Олимпиаде 2020 года в Токио она выиграла серебряную медаль в миксте с Асланом Карацевым. Веснина победительница трех турниров Большого шлема в парном разряде и одного в миксте.