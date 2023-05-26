Теннисистка Елена Веснина родила второго ребенка

Российская теннисистка, Елена Веснина родила вторую дочку. Об этом спортсменка сообщила в своих соцсетях.

«26.05.2023. Анна Павловна. Наша терпеливая малышка, которая никуда не спешила и появилась на свет сегодня в 8:10 утра. Мы тебя очень ждали!» — подписала теннисистка фотографию.

Спортсменка родила первую дочку, Елизавету, в ноябре 2018 года. Вторую девочку назвали Анной.