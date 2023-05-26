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18:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Теннисистка Елена Веснина родила второго ребенка

Спортсменка рассказала об этом в соцсетях.

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Источник: РИА "Новости"

Российская теннисистка, Елена Веснина родила вторую дочку. Об этом спортсменка сообщила в своих соцсетях.

«26.05.2023. Анна Павловна. Наша терпеливая малышка, которая никуда не спешила и появилась на свет сегодня в 8:10 утра. Мы тебя очень ждали!» — подписала теннисистка фотографию.

Спортсменка родила первую дочку, Елизавету, в ноябре 2018 года. Вторую девочку назвали Анной.

Елена Веснина вместе с Екатериной Макаровой стала чемпионкой Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. На Олимпиаде 2020 года в Токио она выиграла серебряную медаль в миксте с Асланом Карацевым. Веснина победительница трех турниров Большого шлема в парном разряде и одного в миксте.

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