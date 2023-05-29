Теннисист Хачанов — о «Ролан Гаррос»: В этом году корты очень вязкие

«В этом году они другие, мячи, корты очень вязкие, медленные. В какой-то момент мои удары как будто не работали. Бьешь сильнее — улетает, бьешь со средней скоростью — сопернику очень удобно. В третьем сете я натяжку ракетки на три килограмма опустил, и стало намного комфортнее. Ушел с корта, откинул все негативные мысли, перезагрузился. Уверенность в победе меня никогда не покидала, но с начала третьего сета стало намного легче», — сказал Хачанов в интервью Youtube-каналу «БОЛЬШЕ!».