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15:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Теннисист Хачанов — о «Ролан Гаррос»: В этом году корты очень вязкие

Российский теннисист Карен Хачанов после волевой победы в первом круге Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» поделился впечатлениями о состоянии кортов.

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Источник: Reuters

В стартовом матче турнира Хачанов обыграл француза Констана Лестьенна. В первых двух сетах россиянин уступил со счетом 3:6, 1:6, но оказался сильнее в трех последних партиях — 6:2, 6:1, 6:3.

«В этом году они другие, мячи, корты очень вязкие, медленные. В какой-то момент мои удары как будто не работали. Бьешь сильнее — улетает, бьешь со средней скоростью — сопернику очень удобно. В третьем сете я натяжку ракетки на три килограмма опустил, и стало намного комфортнее. Ушел с корта, откинул все негативные мысли, перезагрузился. Уверенность в победе меня никогда не покидала, но с начала третьего сета стало намного легче», — сказал Хачанов в интервью Youtube-каналу «БОЛЬШЕ!».

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