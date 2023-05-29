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16:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Теннисистка Павлюченкова прокомментировала победу в первом круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в следующий круг Открытого чемпионата Франции. В стартовом матче она обыграла представительницу Чехии Линду Фрухвиртову — 6:2, 6:2.

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Источник: AP 2022

Анастасия Павлюченкова не выигрывала матчи на турнирах «Большого шлема» полтора года. Россиянка занимает 333-ю строчку в рейтинге WTA.

«Ну, во-первых, я вернулась сюда после долгого перерыва, поэтому точно знала, что хочу остаться здесь [на турнире] как можно дольше. Для меня это особый турнир “Большого шлема”, особенно после того, как я вышла в финал два года назад.

Я не смогла сыграть из-за травмы в прошлом году. Вышла сегодня на корт, чтобы обязательно выиграть. Остаюсь на турнире, думаю, это имеет первостепенное значение.

Но в то же время я довольна своим выступлением, потому что мандраж, конечно, был. Однако мне удалось сохранить спокойствие, это был идеальный матч для меня», — сказала Павлюченкова на пресс-конференции.

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