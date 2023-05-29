Теннисистка Павлюченкова прокомментировала победу в первом круге «Ролан Гаррос»

«Ну, во-первых, я вернулась сюда после долгого перерыва, поэтому точно знала, что хочу остаться здесь [на турнире] как можно дольше. Для меня это особый турнир “Большого шлема”, особенно после того, как я вышла в финал два года назад.



Я не смогла сыграть из-за травмы в прошлом году. Вышла сегодня на корт, чтобы обязательно выиграть. Остаюсь на турнире, думаю, это имеет первостепенное значение.



Но в то же время я довольна своим выступлением, потому что мандраж, конечно, был. Однако мне удалось сохранить спокойствие, это был идеальный матч для меня», — сказала Павлюченкова на пресс-конференции.