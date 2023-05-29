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17:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Аслан Карацев вышел во второй круг Roland Garros

На парижском турнире Большом шлема российский теннисист обыграл Алексея Попырина из Австралии.

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Источник: AP 2022

Аслан Карацев в матче первого круга обыграл австралийца Алексея Попырина в четырех сетах. 6:3, 6:7 (4:7), 6:1, 6:2.

Родители Попырина из России, но сам теннисист родился в Сиднее и всегда выступал за Австралию.

Карацев попал в основную сетку турнира в Париже через квалификацию. 29-летний теннисист во втором круге встретится с победителем пары, где сойдутся Филип Крайинович (Сербия) и Фрэнсис Тиафо (США).

29-летний россиянин занимает 62-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2021 года.

На Олимпиаде в Токио Карацев в паре с Еленой Весниной завоевал серебряную медаль в миксте.

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