Аслан Карацев вышел во второй круг Roland Garros
На парижском турнире Большом шлема российский теннисист обыграл Алексея Попырина из Австралии.
На парижском турнире Большом шлема российский теннисист обыграл Алексея Попырина из Австралии.
Аслан Карацев в матче первого круга обыграл австралийца Алексея Попырина в четырех сетах. 6:3, 6:7 (4:7), 6:1, 6:2.
Родители Попырина из России, но сам теннисист родился в Сиднее и всегда выступал за Австралию.
Карацев попал в основную сетку турнира в Париже через квалификацию. 29-летний теннисист во втором круге встретится с победителем пары, где сойдутся Филип Крайинович (Сербия) и Фрэнсис Тиафо (США).
29-летний россиянин занимает 62-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2021 года.
На Олимпиаде в Токио Карацев в паре с Еленой Весниной завоевал серебряную медаль в миксте.