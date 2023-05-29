Российская теннисистка неожиданно обыграла олимпийскую чемпионку
20-летняя россиянка Элина Аванесян обыграла теннисистку из Швейцарии Белинду Бенчич на «Ролан Гаррос».
20-летняя россиянка Элина Аванесян обыграла теннисистку из Швейцарии Белинду Бенчич на «Ролан Гаррос».
В матче первого круга Элина Аванесян обыграла сеянную под 12-м номером Белинду Бенчич из Швейцарии. Победа одержана в трех сетах 6−3, 2−6, 6−4.
Белинда Бенчич — 12-я ракетка мира, действующая победительница олимпийского турнира в одиночном разряде. В Токио Бенчич обыграла в финале Маркету Вондроушову из Чехии.
Элина Аванесян сейчас находится на 134-й позиции мирового рейтинга и всего во второй раз в своей карьере играет в основной сетке турнира Большого шлема. В финале квалификации «Ролан Гаррос»-2023 теннисистка из Пятигорска уступила, но попала в основную сетку в качестве «лаки-лузера».
Также 28 мая во второй круг «Ролан Гаррос», вышли россиянки Анастасия Павлюченкова, Диана Шнайдер (обыграла канадку Ребекку Марино) и Варвара Грачева (обыграла Далму Галфи из Венгрии).