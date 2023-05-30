Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас
Вегас
06
Футбол. Зарубежный
28.05
Валенсия
Эспаньол
22
Футбол. Зарубежный
28.05
Райо Вальекано
Вильярреал
21
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
28.05
Канада
Германия
52
Футбол. Зарубежный
28.05
Ювентус
Милан
01
Футбол. Еврокубки
31.05
Севилья
Рома
Все события
12:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Джокович высказался о критике теннисистов в адрес кортов и мячей на «Ролан Гаррос»

22-кратный победитель турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на слова спортсменов, которые критикуют корты и мячи на Открытом чемпионате Франции по теннису «Ролан Гаррос».

Наверх
Источник: Reuters

«Слышал, что игроки жалуются на то, что мячи тяжелее и условия медленнее, но для меня все хорошо, я чувствую себя отлично. Надеюсь, что так и останется», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Российский теннисист Карен Хачанов и серб Ласло Джере высказали недовольство в обслуживании кортов на турнире: теннисисты жаловались на влажность на корте, из-за чего покрытие становится вязким. Француз Бенуа Пэр жаловался на мячи, что они низкого качества и не выдерживают даже одного гейма.

Новак Джокович занимает третью строчку рейтинга ATP. Серб вышел во второй круг турнира, он обыграл американца Александра Ковачевича в трех сетах.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Капитан «Барыса» Михайлис стал игроком «Металлурга»
«Вест Хэму» за Влашича предложили 8 млн евро, клуб покупал его у...
Фоторепортажи
11«Манчестер Сити» разгромил «Реал» в полуфинале ЛЧ
9Лионель Месси с семьей побывал в Саудовской Аравии
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь