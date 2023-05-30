Джокович высказался о критике теннисистов в адрес кортов и мячей на «Ролан Гаррос»

«Слышал, что игроки жалуются на то, что мячи тяжелее и условия медленнее, но для меня все хорошо, я чувствую себя отлично. Надеюсь, что так и останется», — сказал Джокович на пресс-конференции.
Российский теннисист Карен Хачанов и серб Ласло Джере высказали недовольство в обслуживании кортов на турнире: теннисисты жаловались на влажность на корте, из-за чего покрытие становится вязким. Француз Бенуа Пэр жаловался на мячи, что они низкого качества и не выдерживают даже одного гейма.
Новак Джокович занимает третью строчку рейтинга ATP. Серб вышел во второй круг турнира, он обыграл американца Александра Ковачевича в трех сетах.