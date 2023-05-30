Тарпищев советует российской теннисистке поработать с психологом
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев дал рекомендации Веронике Кудерметовой.
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев дал рекомендации Веронике Кудерметовой.
Вероника Кудерметова в матче первого круга «Ролан Гаррос» уступила Анне Каролине Шмидловой из Словакии в двух сетах.
Причина поражения российской теннисистки кроется в психологии. Такое мнение высказал ТАСС президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
«Поражение Кудерметовой удивительно, конечно. Но это все в области психологии, как зачастую бывает в женском теннисе, — сказал Тарпищев. — Плюс был неудобный соперник — это довлеет. С этим надо бороться, надо работать со спортивными психологами. Потому что потенциально Кудерметова должна играть на уровне первой пятерки».
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Шмидловой. Кудерметова, имевшая на турнире 11-й номер посева, первой из россиянок уступила в основной сетке текущего «Ролан Гаррос».