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14:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Тарпищев советует российской теннисистке поработать с психологом

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев дал рекомендации Веронике Кудерметовой.

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Вероника Кудерметова в матче первого круга «Ролан Гаррос» уступила Анне Каролине Шмидловой из Словакии в двух сетах.

Причина поражения российской теннисистки кроется в психологии. Такое мнение высказал ТАСС президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«Поражение Кудерметовой удивительно, конечно. Но это все в области психологии, как зачастую бывает в женском теннисе, сказал Тарпищев. Плюс был неудобный соперник это довлеет. С этим надо бороться, надо работать со спортивными психологами. Потому что потенциально Кудерметова должна играть на уровне первой пятерки».

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Шмидловой. Кудерметова, имевшая на турнире 11-й номер посева, первой из россиянок уступила в основной сетке текущего «Ролан Гаррос».

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