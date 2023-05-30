Тарпищев советует российской теннисистке поработать с психологом

«Поражение Кудерметовой удивительно, конечно. Но это все в области психологии, как зачастую бывает в женском теннисе, — сказал Тарпищев. — Плюс был неудобный соперник — это довлеет. С этим надо бороться, надо работать со спортивными психологами. Потому что потенциально Кудерметова должна играть на уровне первой пятерки».