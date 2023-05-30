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15:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Теннисистка Серена Уильямс пошутила о второй беременности

Победительница 23 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, американская теннисистка Серена Уильямс, которая беременна вторым ребенком, поделилась новыми фотографиями.

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«Осторожно: вещи не всегда такие, какими кажутся. Я серьезно пытаюсь понять, ребенок спереди или сзади», — подписала фотографию Уильямс.

Муж Серены Уильямс, американский предприниматель Алексис Оганян, оставил комментарий под постом супруги: «Этот ребенок пинается гораздо больше, чем Олимпия. Он везде!».

У пары есть старшая дочь, Олимпия Оганян, она родилась в 2017 год. В этом же году Серена Уильямс, уже будучи в положении, выиграла свой последний в карьере турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии.

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