Теннисистка Серена Уильямс пошутила о второй беременности

«Осторожно: вещи не всегда такие, какими кажутся. Я серьезно пытаюсь понять, ребенок спереди или сзади», — подписала фотографию Уильямс.

Муж Серены Уильямс, американский предприниматель Алексис Оганян, оставил комментарий под постом супруги: «Этот ребенок пинается гораздо больше, чем Олимпия. Он везде!».

У пары есть старшая дочь, Олимпия Оганян, она родилась в 2017 год. В этом же году Серена Уильямс, уже будучи в положении, выиграла свой последний в карьере турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии.