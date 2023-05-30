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16:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Теннисистка Винус Уильямс вернется на корт в июне

42-летняя победительница семи турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Винус Уильямс получила wild card на травяной турнир WTA 250 в Хертогенбоше в Нидерландах, сообщает официальный сайт WTA.

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Источник: AP 2022

Бывшая первая ракетка мира получила травму подколенного сухожилия, из-за нее она снялась с Открытого чемпионата Австралии. И не принимала участия в ряде крупных турниров.

Помимо Уильямс на Libéma Open выступят Виктория Азаренко, Белинда Бенчич и деуствующая чемпионка Екатерина Александрова. Винус первый раз примет участие в этом турнире. Сейчас она занимает 701 место в рейтинге WTA.

Турнир Libéma Open пройдет с 12 по 18 июня.


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 Теннисистка Винус Уильямс вернется на корт в июне
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