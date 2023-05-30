Теннисистка Винус Уильямс вернется на корт в июне
42-летняя победительница семи турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Винус Уильямс получила wild card на травяной турнир WTA 250 в Хертогенбоше в Нидерландах, сообщает официальный сайт WTA.
42-летняя победительница семи турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Винус Уильямс получила wild card на травяной турнир WTA 250 в Хертогенбоше в Нидерландах, сообщает официальный сайт WTA.
Бывшая первая ракетка мира получила травму подколенного сухожилия, из-за нее она снялась с Открытого чемпионата Австралии. И не принимала участия в ряде крупных турниров.
Помимо Уильямс на Libéma Open выступят Виктория Азаренко, Белинда Бенчич и деуствующая чемпионка Екатерина Александрова. Винус первый раз примет участие в этом турнире. Сейчас она занимает 701 место в рейтинге WTA.
Турнир Libéma Open пройдет с 12 по 18 июня.