Теннисист Медведев высказался о недовольстве трибун: Я сказал им заткнуться

«Все было хорошо. Единственное, это момент, когда я попросил судью на вышке проверить аут. Я обсуждал с ней, где она там увидела, что мяч попал, и меня ни за что освистали. Так что я сказал им заткнуться, и все. Просто я в это время говорил с другим человеком, не с ними, и в такой момент им надо заткнуться. Но в остальном все было хорошо», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.