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09:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Теннисист Медведев высказался о недовольстве трибун: Я сказал им заткнуться

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев высказался о недовольстве болельщиками в матче первого круга Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» с бразильцем Тиаго Зайботом-Вилдом.

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Источник: Reuters

Игра завершилась неожиданным поражением Медведева в пяти сетах — 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 4:6. Матч продолжался 4 часа 15 минут.

«Все было хорошо. Единственное, это момент, когда я попросил судью на вышке проверить аут. Я обсуждал с ней, где она там увидела, что мяч попал, и меня ни за что освистали. Так что я сказал им заткнуться, и все. Просто я в это время говорил с другим человеком, не с ними, и в такой момент им надо заткнуться. Но в остальном все было хорошо», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

Бразильский теннисист занимает 172 строчку в рейтинге ATP.

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