Теннисист Медведев высказался о недовольстве трибун: Я сказал им заткнуться

Игра завершилась неожиданным поражением Медведева в пяти сетах — 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 4:6. Матч продолжался 4 часа 15 минут.
«Все было хорошо. Единственное, это момент, когда я попросил судью на вышке проверить аут. Я обсуждал с ней, где она там увидела, что мяч попал, и меня ни за что освистали. Так что я сказал им заткнуться, и все. Просто я в это время говорил с другим человеком, не с ними, и в такой момент им надо заткнуться. Но в остальном все было хорошо», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.
Бразильский теннисист занимает 172 строчку в рейтинге ATP.