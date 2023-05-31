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14:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Теннисистка Остапенко ругалась матом во время матча

Латвийская теннисистка Елена Остапенко нецензурно выражалась на русском во время матча второго круга Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» против американки Пейтон Стирнс.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась победой американской теннисистки со счетом 6:3, 1:6, 6:2. В первом сете при счете 4:1 в пользу американки Остапенко начала ругаться со своей командой. Она также призывала женщину на трибунах «закрыть рот» и убираться с матча. Обычно вместе с командой спортсменки сидит ее мама.

Остапенко — чемпионка «Ролан Гаррос» 2017 года. Она занимает 17-е место в рейтинге WTA.

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