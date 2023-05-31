Теннисистка Остапенко ругалась матом во время матча

Встреча завершилась победой американской теннисистки со счетом 6:3, 1:6, 6:2. В первом сете при счете 4:1 в пользу американки Остапенко начала ругаться со своей командой. Она также призывала женщину на трибунах «закрыть рот» и убираться с матча. Обычно вместе с командой спортсменки сидит ее мама.