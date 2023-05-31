Теннисистка Остапенко ругалась матом во время матча
Латвийская теннисистка Елена Остапенко нецензурно выражалась на русском во время матча второго круга Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» против американки Пейтон Стирнс.
Латвийская теннисистка Елена Остапенко нецензурно выражалась на русском во время матча второго круга Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» против американки Пейтон Стирнс.
Встреча завершилась победой американской теннисистки со счетом 6:3, 1:6, 6:2. В первом сете при счете 4:1 в пользу американки Остапенко начала ругаться со своей командой. Она также призывала женщину на трибунах «закрыть рот» и убираться с матча. Обычно вместе с командой спортсменки сидит ее мама.
Остапенко — чемпионка «Ролан Гаррос» 2017 года. Она занимает 17-е место в рейтинге WTA.